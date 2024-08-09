Легкоатлетические секторы обустраивают на стадионе «Динамо»

[ Общество ]

На вологодском стадионе «Динамо» начали обустраивать легкоатлетические секторы. В частности, идет подготовка ям для прыжков в длину, и стипль-чеза (бега с препятствиями).  

«Все работы планируется завершить до 1 сентября 2024 года, подрядчик идет в графике. Отмечу, что мы не прерывали проведение футбольных матчей на стадионе, пока идут ремонтные работы. На время игр ремонт на стадионе останавливали», – рассказал и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

В северном секторе стадиона появятся две прыжковые ямы для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту с шестом и яма для стипль-чеза. В южном секторе обустроят места для прыжков в высоту и толкания ядра.

Также подрядчик уже уложил первый слой резинового покрытия для беговых дорожек и легкоатлетических секторов. На следующей неделе планируется начать монтаж второго слоя резинового покрытия.

Кроме того, в ближайшее время начнется монтаж нового осветительного оборудования на четырех мачтах. Современные светильники позволят проводить тренировки и соревнования в вечернее время и обеспечат высокое качество трансляций, - сообщает пресс-служба городской администрации.  

Теги:
стадион Динамо ремонты
 

Последние новости

На трассе в Череповецком районе насмерть сбили пешехода
В Вологде подросток предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков
В Кадуе мужчина погиб, выпав на ходу из кузова грузовика
«Динамо» Вологда увезли три очка из Москвы
В Вологде открылись первые инклюзивные международные игры «Фиджитал без границ»
Вологда стала съемочной площадкой крупных телепроектов федеральных каналов
Георгий Филимонов намерен построить в Вологде 6-этажные дома из СLT-панелей
Три месяца бесплатной подписки «MiXX вместе» могут получить вологжане
Легкоатлетические секторы обустраивают на стадионе «Динамо»
В Череповце автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой