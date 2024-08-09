Легкоатлетические секторы обустраивают на стадионе «Динамо»

На вологодском стадионе «Динамо» начали обустраивать легкоатлетические секторы. В частности, идет подготовка ям для прыжков в длину, и стипль-чеза (бега с препятствиями).

«Все работы планируется завершить до 1 сентября 2024 года, подрядчик идет в графике. Отмечу, что мы не прерывали проведение футбольных матчей на стадионе, пока идут ремонтные работы. На время игр ремонт на стадионе останавливали», – рассказал и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

В северном секторе стадиона появятся две прыжковые ямы для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту с шестом и яма для стипль-чеза. В южном секторе обустроят места для прыжков в высоту и толкания ядра.

Также подрядчик уже уложил первый слой резинового покрытия для беговых дорожек и легкоатлетических секторов. На следующей неделе планируется начать монтаж второго слоя резинового покрытия.

Кроме того, в ближайшее время начнется монтаж нового осветительного оборудования на четырех мачтах. Современные светильники позволят проводить тренировки и соревнования в вечернее время и обеспечат высокое качество трансляций, - сообщает пресс-служба городской администрации.