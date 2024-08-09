Питерские врачи спасли раненого в Череповецком районе мальчика

Раненый под Череповцом 12-летний мальчик успешно прооперирован врачами Педиатрического университета Санкт-Петербурга. Подросток был доставлен в город на Неве санавиацией

«При осмотре у пациента было обнаружено слепое проникающее ранение брюшной полости и забрюшинного пространства. Врачи выявили раневой канал в печени и разрыв правой почки. Пуля, являющаяся инородным телом, находилась в забрюшинном пространстве», - сообщает Piter.tv.

Издание также пишет, что операция по извлечению пули потребовала совместную работу хирургов, анестезиологов, реаниматологов, нефрологов и других специалистов.

Как ранее сообщал NewsVo, происшествие случилось в деревне Чаево Череповецкого района, где мальчик гостил у своих родственников. Подросток пошел на улицу, чтобы вынести мусор и в это время в него выстрелил из пневматического ружья пьяный местный житель. Мужчина арестован.