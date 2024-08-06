Пьяный череповчанин подстрелил 12-летнего подростка

В Череповецком районе пьяный мужчина подстрелил из пневматического ружья 12-летнего подростка. Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, мальчик гостил у родственников в деревне Чаево и вышел на улицу из дома, чтобы вынести мусор.

«В этот момент фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения неподалеку от ребенка, выстрелил в его сторону из пневматического ружья, попав мальчику в живот. Потерпевший был госпитализирован», - уточнили в региональном следкоме.

«Мужчина произвел прицельный выстрел в живот малолетнего, причинив проникающую в брюшную полость рану, повлекшую тяжкий вред здоровью. После случившегося подозреваемый вернулся домой, выпил остатки спиртного и лег спать», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Сам подозреваемый рассказал, что его разозлили подростки, которые катались на питбайках.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сегодня следователи намерены предъявить фигуранту обвинение.

Череповецкий районный суд с учетом данных о личности подозреваемого избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 сентября.