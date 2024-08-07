В Вологде осужден мужчина, устроивший драку с автоинспекторами у школы №1

Вологодский городской суд вынес приговор 21-летнему вологжанину. Его признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как NewsVo сообщал ранее, инцидент произошел вечером 16 марта этого года. Молодой человек находился у школы №1 на улице Зосимовской, д. 1. На пешеходном переходе он намеренно создал помеху движению автомобилю ДПС, на законные требования автоинспекторов не реагировал, после чего нанес двум правоохранителям удары рукой.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшим.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

С осужденного в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в сумме 15 тысяч рублей и 50 тысяч рублей.