В региональном УМВД прокомментировали «жесткое» задержание в центре Вологды

[ Происшествия ]

В региональном УМВД прокомментировали действия сотрудников ДПС, которые провели жесткое задержание нарушителя в центре Вологды, на автомобильной стоянке около школы №1. Происшествие случилось вечером 16 марта.

Видео с задержанием мужчины вчера появилось в соцсетях, сопровождаясь сотнями комментариев. Судя по кадрам, неизвестный мужчина провоцировал сотрудников полиции и нанес им несколько ударов, после чего его повалили на тротуар и «скрутили». Свидетелями задержания стали десятки человек.

В региональном УМВД задержание молодого человека объяснили его агрессивным поведением.

«При проезде патрульного автомобиля через пешеходный переход путь ему преградил мужчина с внешними признаками опьянения, находившийся на проезжей части без цели её перехода. На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал. В свою очередь правонарушитель начал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, в том числе нанёс несколько ударов правоохранителям», - пояснили в полиции.

После задержания нарушителя отвезли в городской отдел полиции, где в его отношении был составлен протокол. Также собранные материалы переданы в региональное управление следственного комитета для «дальнейшей юридической оценки.

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видео: Baza.net
 

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