Эскизы обновленной площади Революции вызвали бурное обсуждение у вологжан

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев показал примерный эскиз площади Революции после реконструкции. По его словам, обновление площади станет одним из самых крупных и красивых проектов Вологды.

«В столице нашей области давно назрел вопрос о ремонте площади. В этом году благодаря поддержке врио губернатора – помощи из областного бюджета мы уже заключили контракт и начали проектирование масштабных изменений этого важного для всех горожан пространства», - написал Накрошаев в соцсетях.

По его словам, предварительный эскиз уже одобрен главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

Правда, вологжане в комментариях к посту уже обрушились с критикой на предварительный эскиз.

«Кошмар. Какой-то пустырь из плитки. Даже газоны все уничтожили. Ведь был неплохой проект, разработанный год назад, где много зелени предусматривалось, при этом площадь сохраняла свою функциональность. То, что вы показали - это называется вертолётный урбанизм. Вся эта «красотень с кудряшками» из плиточных узоров будет видна только сверху. Где здесь место человеку? Ребята сорри, но эти проектировщики Позднякова реально как будто из прошлого. Никто уже так не делает», - написал вологжанин Александр.

«Судьбу каштана решили. Почему власть считает, что зелень зло? Вологда скоро перестанет быть зеленым городом. А голосами горожан интересовались?», - пишет жительница города Женечка.

«Где старый план с удобной и практичной планировкой? Почему его не довести до совершенства? Почему нет общественного обсуждения? Зачем все замуровали в брусчатку?», - недоумевает вологжанин Игорь.

Лишь немногие комментаторы указали, что проект им понравился.

«А мне нравится, необычно и стильно! Город много лет был как будто заброшен и никому не нужен. А сейчас не успеваешь следить за изменениями», - пишет вологжанка Вика.

Как ранее сообщал NewsVo, окончательный проект площади Революции должен быть готов к марту 2025 года, а реконструкция площади начнется в мае и пройдет в два этапа.