Проект реконструкции площади Революции вологжане увидят в марте 2025 года

Проект реконструкции площади Революции в Вологде вологжане смогут увидеть в марте следующего года. При этом, как рассказал сегодня во время оперативного совещания в правительстве региона врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, работы по реконструкции площади начнутся уже в мае следующего года.

«Покрытие из старого асфальта будет меняться согласно новому проектному решению. Сам проект будет завершен до марта следующего года, работы начнутся в мае. Реконструкция площади займёт два года», - рассказал Георгий Филимонов.

По его словам, благоустраивать площадь будут в два этапа. В ходе реконструкции будет заменено асфальтовое покрытие и отремонтированы прилегающие улицы. Также власти намерены провести озеленение территории и обустроить дополнительные стоянки для автомобильного транспорта.

На реконструкцию площади будет выделено почти 2 млрд рублей. В пресс-службе Георгия Филимонова уточнили, что решение о реконструкции было одобрено президентом и получило федеральную поддержку.