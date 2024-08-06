Вологда сегодня простилась с Валентином Горобцовым

Вологда сегодня простилась с бывшим заместителем губернатора области Валентином Горобцовым. Траурная церемония прощания прошла в «Русском доме».

«Он вел самое сложное направление - ЖКХ. Сначала на уровне города Вологды, после - региона, влезал во все частные вопросы, заставлял работать, говорил правду в глаза и жестко спрашивал с подчиненных. Человек, у которого хватало силы воли браться и доводить до конца нерешаемые задачи. И за это его любили простые люди. От того сегодня, прощаясь с Валентином Михайловичем, присутствующие подчеркивали масштаб личности и невосполнимость утраты», - написал на своей странице в соцсетях спикер Законодательного собрания области Сергей Жестянников.