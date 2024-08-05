Стало известно место и время прощания с Валентином Горобцовым

В Вологде завтра пройдет церемония прощания с бывшим заместителем губернатора области Валентином Горобцовым. Как ранее сообщал NewsVo, Валентин Горобцов скончался на 69-м году жизни.

Валентин Горобцов после службы в армии работал начальником отдела снабжения, заместителем директора и директором муниципального предприятия «Металлург» Череповца.

В 2004 году был назначен председателем комитета ЖКХ и транспорта Вологды. В 2008 году с 5 июля по 31 октября исполнял обязанности главы Вологды.

Впоследствии был назначен заместителем губернатора региона.

После ухода с государственной службы работал в ряде энергетических компаний в Ростовской, Ярославской и Мурманской областях. Несколько лет назад вернулся в Вологду.

Церемония прощания с Валентином Горобцовым пройдет во вторник, 6 августа в «Русском доме». Начало церемонии в 10.00. Похороны Валентина Горобцова пройдут в Ростовской области.