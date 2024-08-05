Прокуратура начала проверку после ДТП на железнодорожном переезде в Вологде

Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения маневрового тепловоза и грузовика на железнодорожном переезду станции Вологда-2.

Как ранее сообщал NewsVo, авария произошла сегодня ночью. В результате столкновения один вагон сошел с рельс. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.