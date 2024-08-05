Маневровый тепловоз снес грузовой автомобиль в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде сегодня ночью маневровый поезд снес грузовой автомобиль, который выехал на железнодорожный переезд на станции Вологда-2. По информации пресс-службы Северной железной дороги, происшествие случилось около 3 часов ночи.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошел сход одного вагона.
Пострадавших нет», - пояснили в пресс-службе СЖД.

В пресс-службе также уточнили, что на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

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