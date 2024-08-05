Локальные дожди и грозы обещают на этой неделе вологодские синоптики

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Вологодские синоптики сообщают о локальных дождях и грозах, которые пройдут на территории регион6а на предстоящей неделе. Погоду будет определять холодная часть обширного циклона. Сохранятся ветра северных направлений, температурный фон будет умеренным.  

«До пятницы включительно сохранится аналогичный характер погоды, в ночные часы +10 +15 градусов, днем +19 +24 градусов. В ночные часы местами небольшой дождь, днем в большинстве районов кратковременный дождь и локальные грозы», - сообщает вологодский ЦГМС.

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