Локальные дожди и грозы обещают на этой неделе вологодские синоптики

Вологодские синоптики сообщают о локальных дождях и грозах, которые пройдут на территории регион6а на предстоящей неделе. Погоду будет определять холодная часть обширного циклона. Сохранятся ветра северных направлений, температурный фон будет умеренным.

«До пятницы включительно сохранится аналогичный характер погоды, в ночные часы +10 +15 градусов, днем +19 +24 градусов. В ночные часы местами небольшой дождь, днем в большинстве районов кратковременный дождь и локальные грозы», - сообщает вологодский ЦГМС.