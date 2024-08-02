Вологодская фирма выплатит более 22 млн рублей крупному маркетплейсу

Вологодское ООО «СПП Гарант» по решению суда выплатит ООО «Вайлдберриз» более 22 млн рублей. Основанием послужило невыполнение условий договора продажи сертификатов на туристические поездки.

«По условиям договора Вайлдберриз принимает на себя обязательство совершать от имени продавца и за счет продавца сделки по реализации товаров физическим лицам, приобретающим товары на сайтах, принимает оплату за товары от покупателей и передает полученные от реализации товара денежные средства продавцу», - пояснили в пресс-службе судов области.

В день заключения договоров с нескольких личных кабинетов были куплены сертификаты на круизы по Индийскому, Тихому, Атлантическому, Северному Ледовитому океанам и Адриатическому морю, всего 94 покупки.

При этом клиенты вводили недостоверные данные о средствах платежа, из-за чего банки отказывали им в переводе денег на счета ООО «Вайлдберриз». В свою очередь ООО «Вайлдберриз» перечислило ООО «СПП Гарант» за цифровой контент 22 770 000 рублей.

«Судом установлено, что цифровой контент, размещенный на площадке, покупателям не передавался и не направлялся. ООО «СПП Гарант» размещало заказы, содержащие предложение о продаже цифрового контента - картинки, при этом исходный программный код цифрового контента (непосредственно сам товар) не размещался», - также рассказали в областном суде.

ООО «Вайлдберриз» потребовало вернуть деньги, однако вологодская фирма им в этом отказала.

Суд согласился с доводами ООО «Вайлдберриз» и потребовал вернуть всю сумму.