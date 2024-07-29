Вологодские синоптики обещают дождливую погоду

[ Общество ]

Вологодские синоптики заявляют о наступлении дождливой погоды в регионе. Если сегодня еще обойдется без осадков, то уже завтра в регион придет обширный циклон. Температура упадет до 23 градусов, пройдут кратковременные дожди с грозами.

«В последний день июля преимущественно в дневные часы пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, температура воздуха не выше +20 +23 градусов. В первый день августа ситуация кардинально не изменится», - пояснили в вологодском Гидрометцентре.

По словам синоптиков, дождливая погода сохранится в регионе до конца недели, температурный фон будет ниже климатической нормы.

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