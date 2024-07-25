На беговых дорожках вологодского стадиона «Динамо» началась укладка покрытия

На стадионе «Динамо» Вологды началась укладка покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов. Новое покрытие соответствует международным стандартам. При благоприятных погодных условиях покрытие будет уложено в ближайшие две-три недели.

«На ремонт стадиона «Динамо» направлено более 69 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета, также предусмотрено городское софинансирование. Все работы планируется завершить до 1 сентября 2024 года. Это уникальный случай, когда матчи в первенстве России и тренировочный процесс футбольного клуба не прерываются, пока идут ремонтные работы на спортивном ядре», – рассказал начальник управления физической культуры городской администрации Дмитрий Жиобакас.

После завершения ремонта на стадионе появятся две ямы для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту с шестом и яма для стипль-чеза (бега с препятствиями). В южном секторе обустраиваются места для прыжков в высоту и толкания ядра.

Также на стадионе начаты подготовительные работы по установке современного освещения.