В Череповце задержали мужчину, повредившего чужую машину

[ Происшествия ]

35-летний череповчанин обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина повредил его автомобиль, стоявший во дворе дома на улице Наседкина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Череповцу.

Об этом инциденте NewsVo рассказывал ранее. Злоумышленник несколько раз ударил ножом по стеклу и задней стойке автомобиля, а затем ушел в один из подъездов дома. Рядом с ним полицейские и задержали предполагаемого злоумышленника. На тот момент у мужчины имелись признаки сильного алкогольного опьянения, он вел себя агрессивно, нецензурно выражался, хватался за форменную одежду сотрудников.

Задержанного доставили в отдел полиции, им оказался ранее судимый череповчанин 1976 года рождения.  В отношении дебошира составили административный протокол за мелкое хулиганство.  В настоящее время к фигуранту применено административное задержание.

Теги:
дебошир хулиганство автомобиль
 

Последние новости

Пьяный подросток стал виновником ДТП под Вытегрой
В Череповце начался капремонт тепловых сетей
В Архангельской области задержали злоумышленника, угнавшего автомобиль на Вологодчине
В галерее «Красный мост» в Вологде откроется выставка «Деревянные артефакты»
Четырехлетний ребенок едва не спалил квартиру в Кадуе
В Череповце задержали мужчину, повредившего чужую машину
АО «Газпром газораспределение Вологда» сорвало график по программе догазификации
В центре Вологды сегодня за день построят деревянный храм
В Вологде на месяц меняется схема движения транспорта к кувшиновскому мосту
В Вологде начали установку модульных контейнеров для мусора