В Череповце задержали мужчину, повредившего чужую машину

35-летний череповчанин обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина повредил его автомобиль, стоявший во дворе дома на улице Наседкина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Череповцу.

Об этом инциденте NewsVo рассказывал ранее. Злоумышленник несколько раз ударил ножом по стеклу и задней стойке автомобиля, а затем ушел в один из подъездов дома. Рядом с ним полицейские и задержали предполагаемого злоумышленника. На тот момент у мужчины имелись признаки сильного алкогольного опьянения, он вел себя агрессивно, нецензурно выражался, хватался за форменную одежду сотрудников.

Задержанного доставили в отдел полиции, им оказался ранее судимый череповчанин 1976 года рождения. В отношении дебошира составили административный протокол за мелкое хулиганство. В настоящее время к фигуранту применено административное задержание.