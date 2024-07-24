Пьяный неадекват искорежил ножом новую машину в Череповце

В Череповце пьяный неадекватный мужчина искорежил китайский автомобиль Omoda, стоявший во дворе дома по улице Наседкина. Об этом сегодня пишет telegram-канал Shot.

По словам журналистов, странный тип в шортах и жилетке подошел к автомобилю рано утром. Сначала он начал ломиться внутрь, но, когда открыть дверь не получилось, достал из кармана нож и начал бить им по задней двери «китайца». Также в его руках была пила.

«Параллельно он кричал кому-то: «Ты сама не знаешь, что вы делаете!», а после начал бормотать себе что-то под нос и говорить с невидимыми друзьями», - пишет тг-канал.

Сейчас мужчина задержан полицией. По словам владельца Омоды, машину он купил буквально три месяца назад.