Полиция арестовала водителя, насмерть сбившего велосипедистку под Соколом

[ Происшествия ]

Сокольский районный суд заключил под стражу 29-летнего жителя Грязовецкого округа. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также сопряженном с оставлением места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Авария, о которой идет речь, произошла утром 14 июля. NewsVo рассказывал об этом ранее. По версии следствия, молодой мужчина на автомобиле «Лада Гранта» возвращался с друзьями с праздника лодки, который проходил в селе Устье. На 2-м километре автодороги Васильево – Устье, он наехал на 66-летнюю велосипедистку, которая двигалась по правой обочине дороги в попутном направлении.

Испугавшись ответственности, водитель скрылся с места происшествия, спрятал автомобиль в лесу и продолжил путь на такси. Женщина же скончалась в приемном отделении больницы Сокола, не приходя в сознание.

Спустя 14 часов виновник происшествия был установлен. На момент обнаружения он находился в состоянии опьянения. Ранее он привлекался к административной ответственности из-за езды в нетрезвом виде, и был лишен водительских прав.

Подозреваемый суду пояснил, что он не намерен скрываться от следствия, просил не заключать его под стражу.

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сбили насмерть взят под стражу нарушение ПДД
Фото: пресс-служба судов Вологодской области
 

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