В Сокольском районе велосипедистка погибла в ДТП с автомобилем

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Трагедия произошла вчера, 14 июля в 06:37 на 2-м километре автодороги Васильево-Устье территории Сокольского округа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Вологодской области.

По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на 67-летнюю женщину, двигавшуюся на велосипеде. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению транспортного средства и водителя, им управляющего.

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Вологодской области
 

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