Череповецкого бизнесмена Гарлема Заргаряна выпустили из-под стражи

Череповецкому предпринимателю Гарлему Заргаряну изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Вчера, 11 июля, Череповецкий городской суд рассмотрел ходатайство государственного обвинителя о продлении срока содержания под стражей в отношении бизнесмена.

«В настоящее время суд не установил оснований для продления подсудимому срока содержания под стражей, в связи с чем отказал государственному обвинителю в удовлетворении ходатайства и изменил Г. Заргаряну меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении с 15 июля 2024 года», – рассказали в пресс-службе.

Ранее, в феврале, Череповецкий городской суд изменил Заргаряну меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Тогда прямо в здании суда Заргарян избил свидетеля после очередного слушания. Именно это послужило помещения предпринимателя под стражу. В свою очередь потерпевший обратился в полицию с заявлением о нанесении побоев.

Напомним, Гарлем Заргарян обвиняется в покушении на мошенничество организованной группой в особо крупном размере, самоуправстве и двух хулиганствах с применением предметов, используемых в качестве оружия, каждое организованной группой.