Городской суд Череповца отправил под стражу известного предпринимателя

[ Общество ]

Городской суд Череповца изменил меру пресечения известному предпринимателю Гарлему Заргаряну с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Как сообщает портал GorodChe, причиной изменения решения суда стал инцидент, который произошел накануне прямо в здании суда. После состоявшегося судебного заседания по делу о захвате карьера Череповецкого карьерного управления, Заргарян избил свидетеля прямо в зале суда. После инцидента потерпевший обратился в полицию с заявлением по факту нанесения ему побоев.

С ходатайством об изменении меры пресечения Заргаряну к Фемиде обратился прокурор и суд полностью удовлетворил ходатайство, полагая, что предприниматель "может воспрепятствовать дальнейшему производству по делу".      

Предприниматель Гарлем Заргарян, строивший самую крупную в области и городе школу, детские сады, набережную и многие другие объекты, обвиняется по трем статьям УК - крупное мошенничество, хулиганство и самоуправство.

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