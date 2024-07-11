В Вологде поезд насмерть сбил человека

[ Происшествия ]

Трагедия произошла сегодня, 11 июля, около 8 часов утра на станции Рыбкино в Прилуках. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Несмотря на запрещающие звуковые сигналы и сигналы светофора, мужчина переходил пути по пешеходной дорожке железнодорожного переезда. В этот момент его насмерть сбил поезд.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Личность погибшего и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Поезд № 375 следовал из Воркуты в Москву.

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