На площади Бабушкина в Вологде возобновились работы

На привокзальной площади в областном центре приступили к первому этапу работ, который подразумевает замену подземных коммуникаций, в том числе теплотрассы длиной 250 метров, ведущей к железнодорожному вокзалу. В рамках комплексного подхода к благоустройству работы на самой площади продолжат только после перекладки ветхих коммуникаций.

«В целях экономии все работы на сетях будут выполняться одновременно с устройством основания для нового покрытия. На данный момент выполнены работы по демонтажу старого покрытия, МАФов, ограждений, бортовых камней и контактной сети ПАТП-1. Ведутся работы по выемке грунта», - рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев в своем телеграмм-канале.

Реконструкция площади производится по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа города Вологды» нацпроекта "Жилье и городская среда". Завершение работ запланировано на октябрь 2024 года.

Напомним, ранее NewsVo рассказывал, что контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут из-за задержания генерального директора фирмы.