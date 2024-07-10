На площади Бабушкина в Вологде возобновились работы

[ Общество ]

На привокзальной площади в областном центре приступили к первому этапу работ, который подразумевает замену подземных коммуникаций, в том числе теплотрассы длиной 250 метров, ведущей к железнодорожному вокзалу. В рамках комплексного подхода к благоустройству работы на самой площади продолжат только после перекладки ветхих коммуникаций.

«В целях экономии все работы на сетях будут выполняться одновременно с устройством основания для нового покрытия. На данный момент выполнены работы по демонтажу старого покрытия, МАФов, ограждений, бортовых камней и контактной сети ПАТП-1. Ведутся работы по выемке грунта», - рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев в своем телеграмм-канале.

Реконструкция площади производится по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа города Вологды» нацпроекта "Жилье и городская среда". Завершение работ запланировано на октябрь 2024 года.

Напомним, ранее NewsVo рассказывал, что контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут из-за задержания генерального директора фирмы.

Теги:
площадь Бабушкина благоустройство коммуникации
Фото: пресс-служба Администрации города Вологды
 

Последние новости

Более 17,6 тысячи жилых домов Вологодчины подготовят к отопительному сезону
В зоне СВО погиб череповчанин Дмитрий Гамза
В Усть-Кубинском районе мужчину госпитализировали после укуса гадюки
В Череповце пешеход предстал перед судом за выстрел в голову водителя
На площади Бабушкина в Вологде возобновились работы
На Вологодчине увеличили количество объектов ЖКХ для ремонта
У Ангела-скрипача в Соляном саду Череповца отобрали смычок
Российский боксер Алексей Папин проведет поединок в Череповце
Вологжанина наказали за приглашение на работу наркокурьеров
В Кадуе 14-летний подросток утонул, спасая девочку