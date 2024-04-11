Задержан директор фирмы, которая должна реставрировать привокзальную площадь Вологды

[ Общество ]

В Орловской области силовики задержали владельца курской строительной компании «Кварта-Л» Антона Тяпочкина. Именно эта организация должна была заниматься реконструкцией площади Бабушкина в Вологде.

Как сообщает бизнес-издание «Абирег», вместе с Тяпочкиным в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» задержан директор «Стройлогистики» Евгений Рабенков.

«Предварительно установлено, что в апреле 2023 года администрация Дмитровского района заключила контракт с одним из ООО в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По данным следствия, было похищено 1,9 млн рублей. Также нарушены требования по благоустройству объекта: поставлено детское игровое оборудование и спортивные комплексы по завышенной стоимости с плохими качественными характеристиками», - сообщает издание.

Оба подозреваемых задержаны следствием. По данным источника «Ъ-Черноземье», фигурантов хотят отправить под арест.

Как ранее сообщал NewsVo, курская компания «Кварта-Л» выиграла аукцион по реконструкции площади Бабушкина в Вологде. Стоимость контракта составила 151,6 млн рублей. Примечательно, что буквально накануне объявления победителя аукциона, губернатор Курской области Роман Старовойт потребовал внести «Кварта-Л» в черный список за неоднократный срыв контрактов.

Теги:
площадь Бабушкина реконструкция
 

Последние новости

Под Вологдой пожарные тушат склад пиломатериалов
Задержан директор фирмы, которая должна реставрировать привокзальную площадь Вологды
26,6 млн рублей потратят на благоустройство территории около драмтеатра
23 деревни Череповецкого района остались без света из-за шквалистого ветра
73 млн дополнительно выделили Череповцу на ремонт школ и детских садов
Житель Вологодской области избил двух бомжей палкой в Санкт-Петербурге
Жители Шекснинского района заявляют о массовом нашествии змей
Из пруда в Ковыринском парке взяли пробу воды после гибели рыбы
Череповчанка ударила фельдшера в поликлинике
Выставка японского художника откроется в Вологде