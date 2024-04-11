Задержан директор фирмы, которая должна реставрировать привокзальную площадь Вологды

В Орловской области силовики задержали владельца курской строительной компании «Кварта-Л» Антона Тяпочкина. Именно эта организация должна была заниматься реконструкцией площади Бабушкина в Вологде.

Как сообщает бизнес-издание «Абирег», вместе с Тяпочкиным в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» задержан директор «Стройлогистики» Евгений Рабенков.

«Предварительно установлено, что в апреле 2023 года администрация Дмитровского района заключила контракт с одним из ООО в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По данным следствия, было похищено 1,9 млн рублей. Также нарушены требования по благоустройству объекта: поставлено детское игровое оборудование и спортивные комплексы по завышенной стоимости с плохими качественными характеристиками», - сообщает издание.

Оба подозреваемых задержаны следствием. По данным источника «Ъ-Черноземье», фигурантов хотят отправить под арест.

Как ранее сообщал NewsVo, курская компания «Кварта-Л» выиграла аукцион по реконструкции площади Бабушкина в Вологде. Стоимость контракта составила 151,6 млн рублей. Примечательно, что буквально накануне объявления победителя аукциона, губернатор Курской области Роман Старовойт потребовал внести «Кварта-Л» в черный список за неоднократный срыв контрактов.