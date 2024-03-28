Реставрировать площадь в Вологде будет фирма, которую требуют внести в черный список

В Вологде определен подрядчик, который займется реставрацией привокзальной площади имени Бабушкина. Как выяснилось, победителем аукциона стало курское ООО «Кварта-Л», генеральным директором которого является некий Антон Тяпочкин.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт потребовал разорвать с ООО «Кварта-Л» контракт по ремонту ДК в одном из районов области, а саму фирму внести в "черный" список.

Как сообщают курские СМИ, ремонт ДК должен быть завершен еще 25 марта, однако на вчерашний день он был готов только на 65%.

«Дом культуры нужен. 27 лет не работал. Нашли деньги. Честно говорю, это очень сложно. А на конце мы имеем Тяпочкина (руководитель ООО «Кварта-Л» - прим.ред.), который опять всё срывает. Так, как Тяпочкин работает с соцсетями, лучше бы он так на стройке работал. Он у нас сорвал насосную станцию, он работал на Театральной площади. Вы же знаете этого блогера. Как вы довели этот объект до срыва сроков? Он выложил: «лестницу в городе сделал» и собирает баллы. Да что нам лестницы, нам Дом культуры нужен!», – заявил Роман Старовойт.

Добавим, что в Вологде на ремонт привокзальной площади имени Бабушкина выделено 151,5 млн рублей. Согласно договору, подрядчик должен завершить работы по реконструкции в конце августа этого года.