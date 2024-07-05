Значительное похолодание придет в Вологодскую область в выходные дни

В Вологодскую область после жаркой недели придет похолодание. Уже сегодня на территорию региона зайдут атмосферные фронты, которые принесут в центральную и западную часть грози и ливни. Наибольшая вероятность дождей ожидается ближе к вечеру.

«В субботу влияние фронтального раздела сохранится, на фоне смены воздушных масс, погода прогнозируется крайне неустойчивой с кратковременными дождями, грозами, при которых возможно усиление ветра. С западных районов начнется понижение температуры до +20 градусов, на востоке значения термометров еще останутся в пределах 27 - 29 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В ночь на воскресенье температура может опуститься до +10 градусов. Правда, днем начнет усиливаться влияние антициклона, и погода будет улучшаться.

В начале следующей недели температурный фон вновь может повыситься до +30 градусов.