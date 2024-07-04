В Череповецком районе мотоциклист без прав сбил сотрудника ДПС

Инцидент произошел в июне этого года у магазина на улице Центральной в деревне Городище Череповецкого района. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 25-летний череповчанин, управляя мотоциклом, не остановился по требованию сотрудника ДПС, а после этого и вовсе наехал на полицейского.

Автомобильный патруль Госавтоинспекции заметил мужчину, который управлял мотоциклом «Progasi Max 300» без государственного регистрационного знака. Инспектор ДПС вышел из автомобиля и подал мотоциклисту знак остановиться. Однако мужчина, наоборот, прибавил газу, и в этот момент транспортное средство занесло. Задним колесом мотоцикла он сбил правоохранителя, наехал на него и скрылся с места ДТП.

У инспектора ДПС зафиксированы повреждения: ушиб правого локтевого сустава, ссадины, гематомы, ушиб левого коленного сустава.

На суде череповчанин признал вину. Он пояснил, что, увидев патрульный автомобиль и сотрудника ДПС, он побоялся, что на него составят административный материал из-за отсутствия водительских прав, поэтому он просто решил уехать. Кроме того, он заявил, что не видел, как сбил сотрудника ДПС, а наезд не почувствовал.

Действия череповчанина квалифицированы по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).

Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.