ФК «Череповец» засчитали техническую победу в матче против «СШ им. Г. А. Ярцева»

Футбольному клубу «Череповец» засчитали техническую победу со счетом 3:0 в матче против «СШ им. Г. А. Ярцева» из Костромы в 5 туре первенства межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». Эта встреча должна была пройти ещё 26 июня, но не состоялась из-за неявки соперника на игру, о чем сообщал NewsVo.

Контрольно-дисциплинарная комиссия МФФ «Золотое кольцо» присудила техническое поражение «СШ им. Г. А. Ярцева» со счетом 0:3. Также на основании регламента «СШ им. Г. А. Ярцева» был выписан штраф. Костромская команда обязана возместить расходы, связанные с организацией матча.

Благодаря такому решению, ФК «Череповец» вернул себе первое место в турнирной таблице. У череповчан теперь 5 побед в 5-ти матчах и 15 набранных очков.