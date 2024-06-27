Майский «Олимп» потерпел третье поражение в первенстве «Золотого кольца»

Майский «Олимп» потерпел третье поражение в первенстве 3 дивизиона «Золотого кольца». Клуб из Вологодского округа накануне проиграл кировскому «Машиностроителю» 0:3. С 1 очком «Олимп» занимает сейчас 7 строчку турнирной таблицы. Кировчане в свою очередь набрали 13 результативных баллов и занимают 1 место, сместив с вершины ФК «Череповец».

Во многом это произошло ещё и потому, что матч ФК «Череповец» против «СШ им. Г. А. Ярцева» из Костромы не состоялся в связи с неявкой последних на игру.

Желто-черные пока никак не комментируют эту ситуацию. В костромском клубе заявили, что просили перенести игру с 6 часов вечера на 2 часа дня, чтобы потом не ехать в ночи, но в Череповце отказались это делать.

«С ними (с представителями «Череповца») пытались договориться, просили перенести время на 14:00 с 18:00, так как детям нельзя ездить в ночное время. Планировали после матча в Череповце выехать в Псков. Соперник переносить игру отказался. «Ярцевцы» юридически не могли ехать с ночевкой и решили не идти против закона», - приводит слова представителя клуба из Костромы ТГ-канал «Неизвестный футбол».

Засчитают ли «Череповцу» техническую победу в связи с неявкой соперника на игру, или матч будет сыгран в другое время, пока не известно.

В следующем туре, 3 июля, обе команды из Вологодской области проведут свои матчи на выезде. ФК «Череповец» сыграет с «Машиностроителем», а «Олимп» с тверской СШОР.