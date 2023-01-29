Вологжанин отправится в колонию строгого режима за вымогательство оружия

Вологодский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя. Судом он признан виновным в вымогательстве огнестрельного оружия, совершенном с применением насилия опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

В суде установлено, что в 26 октября прошлого года мужчина пришел к сестре в деревню Сулинское Вологодского округа и стал требовать у нее огнестрельное оружие, принадлежащее супругу женщины. У самого подсудимого не было разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия.

Женщина отказалась, после чего, подсудимый разозлился, стал высказывать угрозы применения насилия, показывая предмет, похожий на чеку от гранаты, продолжал требовать передать ему оружие. Испугавшись, женщина отдала ему ружье марки ИЖ-58, и брат направился к выходу с территории дома. Женщина пыталась предотвратить преступление, предлагала брату вернуть ружье. В руках она держала сотовый телефон, увидев который, подсудимый потребовал отдать его, пытаясь помешать сестре обратиться в полицию. Получив отказ, мужчина несколько раз ударил женщину прикладом и руками по лицу и телу. После этого он скрылся с места преступления, распорядившись ружьем по своему усмотрению.

В тот же день мужчину объявили в розыск. Почти через сутки, 27 октября, полиции удалось задержать преступника. Об этом NewsVo сообщал ранее.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, по совокупности приговоров с присоединением наказания по другому приговору, назначил мужчине наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.