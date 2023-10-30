Вооруженный мужчина, которого искали в Вологодском округе, подозревается в тяжком преступлении

[ Происшествия ]

43-летний житель Вологодского муниципального округа, которого на прошлой неделе искали полиция и Росгвардия, пока он вооруженный ходил по улицам, взят под стражу.

"Мужчина подозревается в том, что 26 октября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в д.Сулинское Вологодского муниципального округа, с целью передачи ему огнестрельного оружия, принадлежащего иному гражданину, высказывая угрозы применения насилия, требовал от сестры передачи ему огнестрельного оружия МР-153, при этом высказывал угрозы применения вреда здоровью, которые она воспринимала реально, в результате чего передала подозреваемому огнестрельное оружие МР-153. 27 октября 2023 года он был задержан и допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.226 УК РФ", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области. 

Мужчина судим за совершение преступлений против собственности, официально нигде не работает, по месту регистрации появляется редко, сестра опасается подозреваемого, сейчас он вновь подозревается в совершении особо тяжкого преступления против собственности. Суд учел это и постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 25 декабря 2023 года.

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