В центре Вологды загорелось кафе "Чикибамбони"

Пожар произошел вчера в седьмом часу вечера в областном центре. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Вологодской области, в кафе «Чикибамбони» на улице Пречистенской, 44а из-за неисправности электрооборудования загорелись два электрофритюра.

Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь на площади 10 квадратных метров. В результате пожара оплавлены пластиковые элементы электроавтоматов, потолочного светильника, имеются следы налета копоти в помещении горячего цеха и оседание копоти в зале для приема пищи.

К счастью, никто не пострадал: все сотрудники и посетители заведения эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.

По такой же причине на прошлой неделе произошел пожар в кафе Череповца. Об этом NewsVo писал ранее.