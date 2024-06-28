В череповецком кафе произошел пожар на кухне

[ Происшествия ]

Возгорание произошло вчера около 14:00 в кафе на улице Ленина в городе металлургов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

По словам поваров, в какой-то момент от масла во фритюре начал идти серый дым. Его отключили от сети и накрыли металлическим противнем. Примерно через 10 минут помещение кухни заполнилось дымом, а масло во фритюре начало гореть. Один из сотрудников взял огнетушитель и попытался потушить масло, но безрезультатно. Четырем поварам пришлось покинуть помещение и вызвать пожарную охрану.

Помимо этого, из кафе эвакуировались еще 23 человека, включая сотрудников и посетителей.

Прибившие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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