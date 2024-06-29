В Вологде не будет салюта на День города

Сегодня, в День города, вологжане не увидят салюта. Такое решение было принято для усиления мер безопасности. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев в своем телеграм-канале.

«Прогнозируется большое скопление людей на площади Революции во время празднования дня города. С учетом ситуации усилены меры безопасности, поэтому принято решение отказаться от салюта в финале праздника», – подчеркнул Андрей Накрошаев.

Несмотря на это, жителей и гостей города ждет насыщенная программа празднования. О ней NewsVo писал ранее. Финалом вечера станет выступление легендарной группы «Алиса».

Напомним, 29 июня Вологда отметит 877-летие. Праздничная программа, как и фестиваль «Город ремесел», пройдет в рамках проекта врио губернатора Вологодской области «Лето Русского Севера».