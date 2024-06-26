Вологодские депутаты выбрали нового спикера Законодательного собрания

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области сегодня выбрали нового спикера. Им ожидаемо стал уже бывший заместитель губернатора области Сергей Жестянников. Из 30 депутатов, принявших участие в голосовании, 27 отдали голос Жестянникову, трое проголосовали «против». Сегодня же было объявлено об избрании Сергея Жестянникова председателем регионального парламента.

Напомним, в конце мая Жестянников победил в праймериз «Единой России» на довыборы в Законодательное собрание региона по Заречному округу Вологды. Однако ему был передан мандат ушедшего в отставку по собственному желанию вице-спикера Заксобрания Игоря Даценко. Вакантный мандат депутата ему был передан в минувший понедельник.

Сергей Жестянников родился 25 февраля 1976 года в Белгородской области. Окончил Вологодскую молочно-хозяйственную академию им. Н.В. Верещагина, Вологодский государственный педагогический университет, Высшую школу экономики.

С 2000 года работал в органах внутренних дел, в том числе на руководящих должностях. В 2017 году был избран главой Вологодского района, с конца прошлого года назначен на должность заместителя губернатора Вологодской области.