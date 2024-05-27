Сергей Жестянников победил в праймериз на довыборы в Законодательное собрание

[ Общество ]

Заместитель губернатора области Сергей Жестянников победил в праймериз «Единой России» на довыборы в Законодательное собрание региона по Заречному округу Вологды. За него проголосовали 3044 человек, или 39%.

Также в праймериз, кроме Жестянникова, участвовали заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДМЦ «Меридиан» Светлана Сергеева, самозанятый Дмитрий Холмогоров, начальник отдела автоматизации и МТО Сергей Филатов и продавец АО «Тандер» Дмитрий Киселев.

Напомним, кресло депутата Законодательного собрания области от Заречного округа Вологды освободилось после сложения полномочий экс-депутата Дениса Долженко.

Кроме того, на сайте партии опубликован список победителей по результатам праймериза в городскую думу Вологды. Вероятнее всего, все 30 победителей будут участвовать в сентябрьских выборах в Гордуму от разных округов.

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