«Чеваката» продлила контракт с помощником главного тренера

Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» продлил контракт с помощником главного тренера Тариэлом Папашвили. 26-летний специалист, пришедший в команду летом 2023 года, останется в тренерском штабе Евгения Соловьёва ещё на один сезон.

Папашвили окончил спортивную школу «Глория» в Москве, далее в сезоне 2014-2015 играл за МБА-ДЮБЛ, два сезона за «Руну», в сезоне 2017-2018 в АСБ играл за команду ОрелГУ, а потом еще сезон за ГУТИД в Санкт-Петербурге.