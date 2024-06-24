Череповчанин, стрелявший по окнам автобуса с пассажирами, предстал перед судом

21 марта этого года 31-летний мужчина несколько раз выстрелил в автобус, двигавшийся вместе с пассажирами по маршруту №39 на улице Сталеваров в Череповце. Об этом происшествии NewsVo сообщал ранее. На днях злоумышленнику огласили приговор.

В ходе расследования было выяснено, что около 15:00 автобус остановился на светофоре на перекрестке улиц Сталеваров и Некрасова. В этот момент череповчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире дома № 80 по улице Сталеваров. Из окна он заметил автобус, открыл окно и два раза выстрелил из пневматического пистолета, попав в боковое стекло автобуса, отчего оно разбилось.

Своими действиями злоумышленник применил насилие к гражданам, подверг опасности жизнь и здоровье пассажиров, вызвав у них чувство страха и беспокойства за свою жизнь и здоровье.

Череповчанина обвинили в хулиганстве. В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.

Череповецкий городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.