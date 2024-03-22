В Череповце неизвестный устроил стрельбу по автобусу

[ Происшествия ]

Инцидент произошел вчера, 21 марта, около 15 часов, сообщает портал cherinfo. Автобус №39 двигался по улице Сталеваров, когда у Волейбольного центра раздался выстрел.

По предварительной информации, нарушитель находился в одном из жилых домов и стрелял из окна. Из-за выстрела на боковом стекле у средней двери образовалась «паутина». В салоне автобуса в этот момент находились пассажиры, но никто не пострадал.

После происшествия водитель сразу остановился и вызвал полицию. Одна из пассажирок видела злоумышленника и смогла его описать. Как сообщает директор «Новотранса» Глеб Назарков, стрелка нашли и уже задержали.

Стекло в автобусе придется поменять. Сумма ущерба составила не менее 20 тысяч рублей.

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стрельба автобус
Фото: "Новотранс"
 

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