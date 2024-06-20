Седьмой кандидат в губернаторы принес в избирком пакет документов

Седьмой человек заявил о своем участии в выборах губернатора Вологодской области. Сегодня в Избирательную комиссию принес документы Николай Толчанов, который намерен участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

Ранее, напомним, были зарегистрированы шесть кандидатов в губернаторы - врио губернатора Георгий Филимонов от «Единой России», депутат Законодательного собрания области Игорь Катухин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Антон Гримов от ЛДПР, Александр Морозов от КПРФ, самовыдвиженец Михаил Дорофеев, а также Денис Хрипель от «Справедливой России-за правду».

Принимать документы от потенциальных кандидатов избирком будет до 1 июля.