Еще один вологжанин пожелал стать губернатором

В избирательную комиссию Вологодской области поступили документы от представителя регионального отделения партии «Справедливая Россия-за правду» Дениса Хрипеля. Его кандидатура была выдвинута региональным отделением партии на выборы губернатора Вологодской области. По сообщению вологодских telegram-каналов, Денис Хрипель - сын первого спикера Законодательного собрания Вологодской области Геннадия Хрипеля, который скончался в начале апреля.

Денис Хрипель стал шестым кандидатом, пожелавшим участвовать в губернаторских выборах.

Как ранее сообщалось, о своем участии в выборах заявил врио губернатора Георгий Филимонов, которого выдвинуло региональное отделения «Единой России», депутат Законодательного собрания области Игорь Катухин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Антон Гримов от ЛДПР, Александр Морозов от КПРФ и самовыдвиженец Михаил Дорофеев.

В облизбиркоме также уточнили, что прием документов на выдвижение кандидатов на должность губернатора Вологодской области продлится до 18:00 1 июля.