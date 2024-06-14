После небольшого перерыва в Вологодскую область снова придут дожди

В Вологде за первые две недели с начала июня выпало уже 103 мм осадков, что составляет 163% от среднемноголетних значений.

Сегодня в регионе также сохранится влияние атмосферных фронтов, однако интенсивность осадков заметно снизится.

«В субботу местами еще пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до +24 градусов. В воскресенье на фоне роста атмосферного давления погода улучшится, на большей территории обойдется без существенных осадков и достаточно тепло – до +26 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Правда, уже в понедельник регион вновь окажется во власти очередного циклона, ожидаются дожди. Во вторник синоптики обещают небольшое улучшение погоды, после чего в регион зайдет очередной атлантический циклон.