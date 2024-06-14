В администрации Вологды нашли замену экс-куратору Лаборатории городской среды

АНО «Лаборатория городской среды» администрации Вологды возглавила Светлана Кудрявцева, которая ранее руководила отделом перспективного развития и городской застройки департамента градостроительства.

Как ранее сообщал NewsVo, команда Лаборатории написала заявления об увольнении после освобождения от должности экс-куратора структуры Надежды Снигиревой.

«Светлана Кудрявцева — грамотный и эффективный руководитель. Главными принципами и задачами, которые перед ней поставлены, остаются системная работа с администрацией города, качественный и комплексный подход к проектированию и развитию городских общественных пространств. Все разработанные концепции и эскизные проекты будут представляться общественности. На данный момент перед новым руководством стоит задача собрать новую команду, чем мы уже занимаемся», — рассказал начальник управления архитектуры администрации Вологды Денис Поздняков.

Администрация приглашает все желающих войти в новую команду лаборатории. Для этого необходимо отправить резюме по электронной почте: [email protected] или в управление архитектуры администрации Вологды: [email protected].

Напомним, в этом году на основе ранее разработанных проектов в городе запланировано благоустройство шести общественных пространств - парка «Евковка», второй очереди парка Ветеранов, бульвара на улице Ильюшина, сквера у Вологодской областной картинной галереи, бульвара на проспекте Победы и площади Бабушкина.