Работники Лаборатории городской среды попрощались с вологжанами

Работники Лаборатории городской среды, которая существовала в администрации города с 2020 года, написали заявления об уходе по собственному желанию. Об этом говорится на странице Лаборатории в соцсетях.

«В последнее время мы уже не могли влиять на принятие решений, нас отстраняли от авторского надзора за реализацией проектов, разработанных вместе с вами, запрещали проведение презентаций, исследований, коммуникацию с горожанами и специалистами», - говорится в сообщении Лаборатории.

Работники проекта также напомнили, что с их помощью были благоустроены бульвар Пирогова, Затоновский берег, экстрим-парк «Яма», площадь у ЦУМа, Осановская роща, парк Ветеранов и другие общественные пространства. Также сейчас обустраиваются шесть общественных пространств, которые были разработаны с участием команды Лаборатории.

«Мы считаем невозможным соглашаться с новыми условиями и продолжать работать без созданных нами подходов, которые не раз приносили качественный результат», - пишет команда Лаборатории.

Напомним, на этой неделе во время оперативного совещания в правительстве врио главы региона Георгий Филимонов назвал Лабораторию городской среды «шарашкиной конторой» за комплексное благоустройство Осановской рощи.

Тогда же и.о. мэра города Андрей Накрошаев заявил, что на место руководителя уже нанят новый сотрудник, а коллектив «пересобирается заново».