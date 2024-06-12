Георгий Филимонов назвал Лабораторию городской среды «шарашкиной конторой»

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов назвал Лабораторию городской среды, которая работает в администрации Вологды «шарашкиной конторой». Лаборатории, в частности, досталось за комплексное благоустройство Осановской рощи.

Георгий Филимонов обратил внимание, что при благоустройстве Осановской рощи в парковую зону невозможно пройти из-за жилых домов и непролазной грязи на улице Молодежной.

На оперативном совещании в правительстве и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев уточнил, что улица Молодежная будет отремонтирована в следующем году при наличии финансирования.

«Напомните, как эта шарашкина контора называлась, которая пускала пыль в глаза?», - спросил врио губернатора у Андрея Накрошаева.

И.о. мэра Вологды ответил, что в лаборатории городской среды в настоящее время все уволены, на место руководителя уже наняли человека, а «коллектив пересобираем заново».