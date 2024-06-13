Форвард «Чевакаты» Лидия Малахова продолжит карьеру в столичной «Руне»

Форвард «Чевакаты» Лидия Малахова продолжит спортивную карьеру в подмосковной «Руне», которая в новом сезоне будет выступать в премьер-лиге.
«Нам очень жаль, что в следующем сезоне мы не увидим Лиду в пчелиной форме, но желаем ей только успехов, профессионального роста и побед», - говорится в сообщении «Чевакаты» в соцсетях.
Сама баскетболистка поблагодарила клуб за свое становление и развитие и заявила, что «Чеваката» останется для нее родным клубом.
«Благодарю всех. Клуб - за моё становление и развитие. Тренеров и докторов - за чуткость, видение моего потенциала и вложенные усилия. Команду, в которую каждый год приходили новые игроки и давали много полезного и учили меня», - говорится в сообщении.
Лидия Малахова в минувшем сезоне сыграла за вологодский баскетбольный клуб 41 матч, в среднем зарабатывая по 10 очков.
«Печально, что руководство клуба не смогло удержать невероятно перспективного игрока - желанного, любимого, уважаемого… Из всех «тяжеловесов», выступавших на площадке, Лида выглядела озорнее всех - координация, мощь, спортивная злость при её-то физических данных. Расцениваю новость для вологодского болельщика серьёзной потерей для клуба», - написал в комментариях болельщик команды Николай Сайкин.