Форвард «Чевакаты» Лидия Малахова продолжит карьеру в столичной «Руне»

Форвард «Чевакаты» Лидия Малахова продолжит спортивную карьеру в подмосковной «Руне», которая в новом сезоне будет выступать в премьер-лиге.

«Нам очень жаль, что в следующем сезоне мы не увидим Лиду в пчелиной форме, но желаем ей только успехов, профессионального роста и побед», - говорится в сообщении «Чевакаты» в соцсетях.

Сама баскетболистка поблагодарила клуб за свое становление и развитие и заявила, что «Чеваката» останется для нее родным клубом.

«Благодарю всех. Клуб - за моё становление и развитие. Тренеров и докторов - за чуткость, видение моего потенциала и вложенные усилия. Команду, в которую каждый год приходили новые игроки и давали много полезного и учили меня», - говорится в сообщении.

Лидия Малахова в минувшем сезоне сыграла за вологодский баскетбольный клуб 41 матч, в среднем зарабатывая по 10 очков.