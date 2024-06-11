Андрей Накрошаев рассказал о судьбе бывшего кинотеатра «Родина»

И.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев рассказал о судьбе здания на улице Чернышевского. Где ранее располагался кинотеатр «Родина». Как пояснил сегодня и.о. мэра на оперативном совещании в правительстве региона, с собственником здания уже согласован план ближайших действий.

«Кинотеатр «Родина» - это больное место. Я вызвал собственника здания, и мы согласовали следующие действия. Сейчас мы закрываем забор красивым баннером. Закрывать фасад здания баннером считаю нецелесообразно, потому что фасад здания сохранился в хорошем состоянии. До осени делаем остекление здания, чтобы оно прилично выглядело и ставим архитектурный забор вместо забора, который стоит сейчас», - рассказал Накрошаев.

Также с согласования с собственником будет сделан проект приспособления здания, после чего будет проведена его реконструкция.

Ранее NewsVo сообщал, что комитет по охране объектов культурного наследия подал исковые заявления в суд с требованием провести противоаварийные работы, чтобы не допустить утраты здания.