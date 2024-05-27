В правительстве региона рассказали о судьбе вологодского кинотеатра «Родина»

Представители комитета по охране объектов культурного наследия рассказали о судьбе вологодского кинотеатра «Родина», который находится на улице Чернышевского.

«Кинотеатр «Родина» включён в реестр выявленных объектов культурного наследия, Комитетом в 2024 году заключен контракт на проведение государственной историко-культурной экспертизы на предмет включения данного объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. На сегодняшний день в отношении собственников выявленного объекта культурного наследия «Кинотеатр «Родина» поданы исковые заявления с целью обязать их провести противоаварийные работы с целью недопущения его утраты», — цитирует представителей комитета издание GorodVo.

Кинотеатр «Родина» на 330 мест появился в Вологде 13 октября 1957 года. В 90-х годов прошлого века он был популярен у вологжан, но в 90-е начался постепенный упадок. До 1999 года «Родина» из кинотеатра превратилась в молодежный культурный центр, куда на смену кинематографу пришли дискотеки и рок-концерты, а далее 20-летнее забвение.

С 2015 года здание было выставлено на продажу. В 2021 году владелец оценивал его стоимость вместе с землей в 25 млн рублей. Однако покупателей за такие деньги не нашлось.