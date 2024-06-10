Подозреваемый в убийстве Таисии Тулиной помещен в тюремную больницу

[ Происшествия ]

Подозреваемый в убийстве старшего преподавателя ВоГУ Таисии Тулиной помещен в специализированное медицинское учреждение для осужденных и лиц, находящихся под стражей. Об этом рассказали в пресс-службе судов области.

Как ранее сообщал NewsVo, погибшая Таисия Тулина была обнаружена в квартире дома на улице Маршала Конева Вологды. По подозрению в ее убийстве задержан 28-летний бывший сожитель Тулиной – уроженец Таджикистана.

«По версии следствия, 7 июня 2024 года мужчина в ходе конфликта задушил 36-летнюю женщину, а затем нанес ей удар ножом в грудь. От полученных травм сожительница скончалась на месте. Мужчина попытался свести счеты с жизнью и ударил себя ножом в грудь. Его госпитализировали в больницу, подозреваемый остался жив», - уточнили в областном суде.

В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако с учетом ранения, он переведен в тюремную больницу. Под стражу мужчина заключен до 7 августа.

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