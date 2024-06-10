В Вологде завтра простятся с убитым преподавателем ВоГУ

В Вологде завтра пройдут похороны старшего преподавателя кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин 36-летней Таисии Тулиной. В убийстве женщины следствие подозревает ее 28-летнего бывшего сожителя.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, тело женщины было обнаружено 7 июня в квартире дома по улице Конева. Также в квартире находился ее бывший сожитель с ранением груди.

«По предварительной версии, мужчина расправился с бывшей сожительницей на почве личной неприязни, после чего причинил себе ранение», - уточнили в региональном управлении следственного комитета.

По данным ИА «Вологда регион», Таисия Тулина в 2021 году вышла в финал всероссийского конкурса «Лига лекторов», пройдя несколько отборочных этапов. Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ Таисия Тулина вошла в ТП-100 лучших лекторов страны.

Прощание с Таисией Тулиной пройдет завтра в 11.00 по адресу: Пошехонское шоссе 29А, стр.1.